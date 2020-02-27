Конгрессмены США обратятся к председателю Мирового банка из-за Зеленского

Визит Мальпасса совпал с активной стадией усилий Трампа оказать давление на украинского президента, убеждены конгрессмены.

6 конгрессменов-демократов обратятся с письмом к президенту Всемирного банка Дэвиду Мальпассу, из-за его августовской поездки в Украину и встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Голос Америки.

Конгрессмены обеспокоены, потому что со времени визита Всемирный банк не утверждал новых проектов для Украины, поэтому хотят больше узнать о цели визита Мальпасса.

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«Нас беспокоит, что Ваша встреча с Владимиром Зеленским от 23 августа 2019 года совпала с активной стадией усилий президента Трампа ... направленных на совершение давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью открыть уголовное расследование действий его политических оппонентов», – говорится в тексте документа.

Среди прочего, конгрессменов также интересовало, сопровождал ли Мальпасса кто-то из чиновников США, присутствовала ли на всех встречах директор Всемирного банка по вопросам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен и обсуждали ли вопросы семьи Байденов и Burisma.

Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что президент Дональд Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.