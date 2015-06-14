Наливайченко: Меня кресла не интересуют

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.

"Меня, в принципе, кресла не интересуют, и я бы не развивал интриги там, где ее нет", - сказал Наливайченко, отвечая на вопрос о возможности его отставки.

В этой связи он подчеркнул, что "для меня важно, и для страны важно, что доказательства (российской агрессии) попадут в международный анализ, но важно добиться... международного суда в отношении агрессора".

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Как сообщал УНИАН, Наливайченко получил отказ АПУ относительно своего визита в Вашингтон.

Председатель СБУ 16-17 июня должен был посетить США, чтобы представить сенаторам и конгрессменами доказательства российской агрессии на востоке Украины.