За время оккупации Россия перевооружила весь корабельный состав в Крыму - командующий ВМС Украины

Вместо 29 кораблей, находившихся там в начале оккупации, сейчас в Крыму дислоцированы уже 42 российских корабля, в том числе 12 носителей ракетного оружия.

За шесть лет оккупации Россия перевооружила весь корабельный состав, размещенный в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко во время выступления в Киеве на форуме "Age of Crimea" (Время Крыма), посвященном Дню крымского сопротивления российской оккупации.

"По состоянию на сегодня ситуация с безопасностью в Черноморском регионе остается нестабильной, и тенденции к ее улучшению, к сожалению, нет", - сказал Воронченко.

По словам адмирала, вместо 29 кораблей, которые были в Крыму в начале оккупации, на полуострове дислоцированные уже 42 российских корабля, в том числе 12 носителей ракетного оружия.

"Суммарный залп ракетами типа "Калибр" составляет 72 пуска, а если считать и Каспийскую флотилию РФ, и береговой компонент - ракетные комплексы "Бастион" и "Бал", то он составляет примерно 120 ракет. А к 2022 году этот суммарный залп, по нашим прогнозам, будет доведен до 168 пусков", - подчеркнул он.

Командующий ВМС заявил, что с момента оккупации количество российских подводных лодок в Крыму возросло с двух до семи, и шесть из них оснащены современным оборудованием.

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Кроме того, по словам Воронченко, Россия значительно усилила в Крыму сухопутный компонент, нарастив его в несколько раз.

"Они имели в то время 810-ю бригаду морской пехоты... А сейчас создан 22-й армейский корпус, который, по прогнозам, будет переформирован в 22-ю армию. Кроме того, противокорабельных комплексов у них не было, сейчас там есть современные "Бастионы" и "Балы" в составе 15-й противокорабельной бригады", - сказал адмирал.

Как уточнил Воронченко, оккупанты увеличили и состав авиации - была одна база, а сейчас на территории всего Крыма авиационный компонент представлен всеми типами авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная и противолодочная.

Кроме того, оккупанты переоснастили противовоздушную оборону ракетными комплексами С-400, которые размещены на территории практически всего Крыма и способны на дальности 240 км определять цель.

Воронченко сообщил, что Россия установила гидроакустические станции вдоль всего "Турецкого потока", а также несколько станций от Тарханкутского полуострова в сторону Румынии, благодаря чему сможет наблюдать за судами, которые планируют войти в порты Украины.