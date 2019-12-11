Появилось видео поражения цели российской ракетой "Калибр"
12:58, 11 декабря 2019Оружие
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Крылатая ракета попала в мишень на берегу Черного моря.
Российский пропагандисткий телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ РФ "Адмирал Эссен" в Черном море.
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На кадрах, снятых беспилотниками, видно, что крылатая ракета попала в мишень на береговом полигоне. Она пролетела по сложной траектории около 250 километров за 137 секунд.
Фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен" — один из новейших кораблей ВМФ РФ.
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