Появилось видео поражения цели российской ракетой "Калибр"

Крылатая ракета попала в мишень на берегу Черного моря.

Российский пропагандисткий телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ РФ "Адмирал Эссен" в Черном море.

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На кадрах, снятых беспилотниками, видно, что крылатая ракета попала в мишень на береговом полигоне. Она пролетела по сложной траектории около 250 километров за 137 секунд.

Фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен" — один из новейших кораблей ВМФ РФ.

Ранее появилось видео с полетом украинской противокорабельной ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ “Нептун”.