Саакашвили анонсировал открытие в Одессе Дома юстиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на стратегической сессии Одесского региона заявил председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.

По его словам, для данной структуры, сотрудники которой будут заниматься оформлением различной документации, уже подыскали здание.

«Мы сделаем Дом юстиции, здание общественных услуг, где все справки будут готовы в течении 10-15 минут, максимум час. Мы уже нашли здание и деньги, и сделаем его в течение 3 месяцев», - заявил глава ОГА.

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Структура будет предоставлять порядка 260 сервисов.

Как сообщал УНИАН, в Одессе проходит стратегическая сессия, посвященная развитию данного региона. В ней принимают участие более 600 общественных активистов, экспертов, предпринимателей, деятелей культуры, представителей местного самоуправления региона.

Сессия проводится по инициативе председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили, при поддержке Гражданской платформы «Нова країна».