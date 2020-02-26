Пристайко: политика России, построенная на фальшивых имперских мифах, исторически обречена

Министр считает, что санкции - это единственный способ урегулировать конфликт мирным путем.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подчеркивает необходимость усиления политического и экономического давления на Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко заявил в ходе выступления в Киеве на форуме "Age of Crimea" ("Время Крыма"), посвященном Дню крымского сопротивления российской оккупации.

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"Политика уступок агрессору в надежде на его умиротворение - это утопия, по крайней мере, когда мы имеем дело с Россией и ее имперскими амбициями. Крым не стал для Москвы откупной против продолжения войны в центре Европы, как думали некоторые наши иностранные партнеры и многие в Украине. Крымский успех только опьянил кремлевских лидеров и побудил их к новым завоеваниям, к сожалению, более кровавым", - отметил он.

Министр убежден, что дипломатическая мягкость в противодействии агрессии воспринимается Кремлем как слабость и только провоцирует ее расширение.

"Международное политическое и экономическое давление на агрессора должно стать еще более действенным, последовательным, интенсивным и неотвратимым. В случае с Россией санкции - это единственный способ урегулировать этот конфликт мирными политико-дипломатическими методами", - считает Пристайко.

Министр также подчеркнул необходимость увеличить международное внимание к вопросу Крыма и лишь усиливать санкции против РФ.

"Мы знаем, что Россия - огромная страна с огромной армией, но ее анахроничная, построенная на фальшивых имперских мифах политика, исторически обречена. Если мы будем уверены в своих силах и в силах международной демократии, если настойчиво и целенаправленно будем бороться за справедливость и национальное достоинство, то мы обязательно победим", - добавил глава внешнеполитического ведомства Украины.