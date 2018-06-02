Украинский интерес. Решительная семерка, заокеанский рейд и индульгенция на заданную тему

Уже вторая ежегодная встреча G-7 проходит без участия Российской Федерации. Зато по пути в Баварию канадский и японский премьеры сделали остановку в Киеве, где выразили готовность поддерживать нашу страну на пути реформ. Если позиция Стивена Паркера по отношению к Украине выглядит стабильно позитивной, то визит Синдзо Абе был небольшой дипломатической сенсацией. Но главные события происходили на баварской земле, где лидеры цивилизованного мира договорились о готовности усилить санкции в случае обострения ситуации на Донбассе. Глава Европейского Совета Дональд Туск заверил, что санкции против России не будут ослаблены и анонсировал их усиление еще до саммита Европейского Союза. Стоит ли удивляться, что российский президент назвал «Большую семерку» клубом по интересам.

Владимир Путин тем временем пытался компенсировать все более заметную международную изоляцию визитом в Рим, где у него много политических друзей. С одним из них – находящимся на политической пенсии экс-премьером Сильвио Берлускони – российский президент перекинулся парой слов уже непосредственно перед отлетом. Главным собеседником лидера РФ стал Папа Римский Франциск, и на эту встречу следует особо обратить внимание.

В отличие от Иосифа Сталина, Владимир Путин не интересуется, сколько у лидера католиков всего мира дивизий. Но он хорошо понимает, как важна в сложившейся ситуации беседа с признанным во всем мире авторитетом. Правда, российским СМИ никак не удается сменить пропагандистскую парадигму на что-нибудь более адекватное: если верить комментариям телеканала «Россия 24», то позиции Путина и Франциска в отношении происходящего на Донбассе полностью совпадают.

Украинские премьер и министр финансов посетили Соединенные Штаты, где провели насыщенные, но плодотворные переговоры. Готовность Джо Байдена встретиться с украинскими визитерами практически сразу после похорон его сына свидетельствует, что интерес в Вашингтоне к происходящему в нашей стране не ослабевает. Ободряющий сигнал направила официальному Киеву и Кристин Лагард – директор-распорядитель МВФ заверила, что Фонд продолжит кредитовать нашу страну даже в случае объявления ею дефолта. Особо стоит отметить факт эффективного сотрудничества Арсения Яценюка и Натальи Яресько – министр во время этого визита поставила на службу государственным интересам свои наработанные в инвестиционном бизнесе связи.

Украину тем временем посетила Саманта Пауэр – постоянный представитель США в Совете Безопасности ООН, которая решила своими глазами посмотреть на происходящее в нашей стране. Американский дипломат подчеркнула, что Россия недооценила украинцев, ведущих сегодня борьбу на два фронта – против агрессора и коррупции. Госпожа Пауэр заверила, что США не забыли об аннексии Крыма и не собираются отменять санкции против России до возвращения полуострова в состав Украины.

Евгений Магда