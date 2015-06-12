Frankfurter Allgemeine: Огонь в замороженном конфликте

Об этом сообщают Конрад Шуллер и Фридрих Шмидт в своей статье «Огонь в замороженном конфликте», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

«Мы не будем этого делать», - еще на выходных президент Украины Петр Порошенко ясно дал понять, что его страна, которая страдает от вторжения российских войск на Крымском полуострове и в восточной промышленной зоне – на Донбассе, не хочет пускать на свою территорию российских бойцов еще и с третьей стороны. «Мы не обязаны позволять российским солдатам транзит в Приднестровье, и мы не будем этого делать». Вскоре после этого, Порошенко подтвердил слова действиями: В понедельник он подписал закон, который запрещает Москве снабжать свои войска в спорном молдавском регионе Приднестровье, как и раньше, через украинские порты, как Одесса или Ильичевск.

После решения Порошенко, приднестровский конфликт, который много лет считался «замороженным», вдруг начал оттаивать, возможно, из-за его близости к «горячей» войне на Донбассе, которая близка к точке кипения. В своих истоках спор за Приднестровье очень похож на нынешний конфликт в восточной Украине. Молдова, как и Украина, была советской республикой, и, как Донбасс в Украине, молдавское Приднестровье было также постсоветским промышленным регионом, в котором говорили не на национальном языке (румынском), а на русском. Поэтому, здесь, после распада Советского Союза была война за отделение, которая, однако, в отличие от Донбасса, была быстро «заморожена» в 1992 году. С тех пор российские войска находятся в стране – часть из них в составе общих с Молдовой и сепаратистами миротворческих сил, другая – независимо.

Поскольку Россия притесняет Украину, Приднестровье сейчас снова на повестке дня. Снова и снова появляются предположения, что участок земли может служить основой для нового российского наступления в Украине, если Москва однажды действительно решит захватить все украинское черноморское побережье и Донбасс. Президент Владимир Путин неоднократно упоминал название этого проекта – исторический термин «Новороссия», хотя недавно он неоднократно утверждал, что ему очень важна целостность Украины.

В Украине слышат послание, но не верят. Согласно различным отчетам, российские войска в Приднестровье насчитывают несколько тысяч человек, и недавно глава украинских пограничных войск, Виктор Назаренко, предупреждал о «военной угрозе», исходящей от них. Так что с украинской стороны было правильно, расторгнуть соглашение о транзите, которое до сих пор позволяло России снабжать своих солдат через украинские порты.

Москва ответила резкими словами. Вице-премьер Дмитрий Рогозин уже 1 июня пожаловался на «жесткую социально-экономическую блокаду» Приднестровья и объявил, что Россия не оставит «республику» в беде. В этот «трудный момент» важно показать «всему миру, и прежде всего, Приднестровью», что «Россия всегда будет на стороне республики», когда речь идет о «безопасности» и «политической стабильности».

Ненавистная персона – Саакашвили

Угрозы Рогозина сами по себе не новы, но после разрыва транзитного соглашения Киевом у них другой характер. И они совпадают с решением Порошенко, назначить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на пост губернатора Одессы, украинского портового города, через который ранее проходила большая часть транзита. В России, а также среди лидеров приднестровских сепаратистов он – ненавистная персона. Евгений Шевчук, «президент» региона, увидел, например, в назначении «параллель с событиями 2008 года в Южной Осетии», - попытку президента Саакашвили вернуть спорный регион, что Россия в свое время использовала в качестве возможности для военного вмешательства.

Похоже, приднестровское руководство в настоящее время следует этому сценарию. Шевчук неоднократно утверждал, что сейчас «дополнительные силы и средства» украинских вооруженных сил сосредотачиваются на приднестровской границе. Когда это представится целесообразным, Россия сможет прочитать в этом призыв к помощи - и в дополнение к российским миротворцам в Приднестровье, обеспечить российскими паспортами предположительно 160 000 жителей.

В заявлении министерства обороны России говорится, что после прекращения Киевом транзитного соглашения, они, возможно, будут обеспечивать своих миротворцев с помощью воздушного моста. Рассматривают, вероятно, не только аэропорт молдавской столицы Кишинева, но также якобы недавно отремонтированные взлетно-посадочные полосы в приднестровском Тирасполе. Украине придется просто смириться с тем, что российские военные самолеты будут летать над территорией Украины, пишет российская «Независимая газета». Она отметила, что самолеты российской армии, возможно, будут сбивать «в украинском небе». Совершенно ясно, что из этого следует: новая война, на этот раз не необъявленная, как на востоке Украины, а открытая. Российские националисты, очевидно, считают этот сценарий желательным. Депутат Госдумы от правящей партии «Единая Россия» Сергей Железняк, один из вице-спикеров нижней палаты, говорит, например, что военный конфликт в Приднестровье «давно планировали». Если на российские войска там нападут, «России не останется ничего другого», кроме как вступить в войну, которая закончится падением «режима в Киеве».

Жизнь доходами от контрабанды

Многое из этого просто предположения, и об экономической блокаде Приднестровья не было и речи. Тем не менее, назначение Саакашвили губернатором Одесской области может иметь серьезные экономические последствия для международно никем не признанных сепаратистских образований. Приднестровье, чья традиционная тяжелая промышленность, на самом деле давно уже находится в упадке, в течение многих лет жила доходами от контрабанды. Здесь товары с мирового рынка, которые в Украине стоят дорого, то есть сигареты, алкоголь или роскошные автомобили, привозили через черноморские порты в Приднестровье, а оттуда, без оплаты пошлины, через длинную часто плохо охраняемую границу на украинский рынок.

Тем не менее, такой «бизнес» был возможен только до тех пор, пока украинская таможня закрывала на это глаза – и именно здесь должен вступить Саакашвили, который заработал в Грузии, справедливо или ошибочно, репутацию безжалостного борца с коррупцией. Когда Порошенко назначил его, он в любом случае специально отметил, что его новый человек в Одессе особенно позаботится об одной важной вещи: о таможне.