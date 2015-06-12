В Запорожье боевика "ДНР" посадили на 12 лет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, следствием установлено, что в мае прошлого года 29-летний боевик - житель Мариуполя вместе с группой неизвестных совершил вооруженное нападение на блокпост ВСУ, на территории Первомайского района Донецкой области.

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Кроме того, злоумышленники пытались заставить украинских военных вступить в ряды так называемой "ДНР", для чего похитили пятерых солдат ВСУ, и удерживали их в захваченном помещении горсовета Мариуполя.

Также установлено, что злоумышленники под видом местных жителей поставляли украинским военным ядовитую пищу.

Боевик был задержан на территории Донецкой области.

Согласно сообщению прокуратуры, Хортицкий районный суд Запорожья рассмотрел обвинительный акт в отношении задержанного по ч.2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы и похищение двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч.3 ст.262 УК Украины (разбой, совершенный с целью похищения оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц) и приговорил его к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.