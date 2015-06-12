ОБСЕ зафиксировало концентрацию тяжелого вооружения боевиками "ДНР"
04:10, 12 июня 2015Война
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Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе подконтрольной так называемой "ДНР" Солнцево (в 57 км юго-восточнее Донецка) зафиксировал значительную концентрацию тяжелого вооружения боевиков.
REUTERS
Об этом сообщает ZN.ua
СММ отмечает, что, помимо всего прочего, были обнаружены ЗРК "Оса", система ПВО малой дальности, восемь танков, девять военных грузовиков и двадцать БТР.
Также в подконтрольном "ДНР" Иловайске (в 31 км юго-восточнее Донецка) представители ОБСЕ обнаружили 32 военных грузовика.
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Как сообщал УНИАН, ранее в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что ее специалистам препятствуют использовать беспилотники с обеих сторон линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции.
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