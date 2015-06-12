ОБСЕ зафиксировало концентрацию тяжелого вооружения боевиками "ДНР"

Об этом сообщает ZN.ua

СММ отмечает, что, помимо всего прочего, были обнаружены ЗРК "Оса", система ПВО малой дальности, восемь танков, девять военных грузовиков и двадцать БТР.

Также в подконтрольном "ДНР" Иловайске (в 31 км юго-восточнее Донецка) представители ОБСЕ обнаружили 32 военных грузовика.

Читайте такжеБеспилотник ОБСЕ зафиксировал 40 военных грузовиков на окраине ДонецкаНа подконтрольной украинским властям территории СММ зафиксировала один танк Т-64.

Как сообщал УНИАН, ранее в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что ее специалистам препятствуют использовать беспилотники с обеих сторон линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции.