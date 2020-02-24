В Новосад работают над увеличением до двух лет срока экспертизы и подготовки учебников

Также министр сообщила, что в этом году будет работать "горячая линия", куда учителя могут обращаться относительно давления при отборе учебников для печати за бюджетные средства.

Министр образования и науки Анна Новосад заявляет, что министерство работает над увеличением до двух лет срока экспертизы и подготовки учебников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время пресс-конференции.

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"Мы понимаем, что одной из самых больших проблем, которая не дает нам возможности сделать учебники лучше, это слишком короткий срок, предоставляемый в рамках действующего законодательства для подготовки, особенно для этапа экспертизы, оценки экспертами ... Получается так, что на важнейшие этапы этого процесса, на экспертизу отводится очень мало времени ... Поэтому нам нужно будет прийти к ситуации, когда у нас есть не менее двух лет (сейчас один год) на подготовку учебников для того или иного класса, потому что иначе обеспечить качество будет невозможно", - объяснила Новосад.

По ее словам, новая концепция экспертизы и подготовки учебников будет представлена позже и внедрена с 2021 года.

В то же время она напомнила, что 24 февраля учителя начнут выбирать учебники, которые в 2020 году печататься за средства государственного бюджета. "До сих пор у нас очень много случаев, они, к сожалению, не редкость, когда ради отбора того или иного учебника очень много случаев давления, манипуляций, запугивания учителей при отборе учебников", - сказала она.

Министр подчеркнула необходимость предотвращения таких случаев. По ее словам, в этом году с такой целью будет работать "горячая линия", на которую учителя смогут обращаться.