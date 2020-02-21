"Нормальное явление": Медведчук прокомментировал свое эмоциональное приветствие с главой СБУ (видео)

При этом, по словам депутата, у него есть претензии к ведомству, возглавляемому Бакановым.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук прокомментировал свое эмоциональное приветствие с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В начале февраля журналисты зафиксировали радостное рукопожатие Медведчука с Бакановым в сессионном зале парламента. Депутат назвал это "нормальным явлением".

"Я с ним не был знаком. И когда я проходил в ложе, я увидел человека, знакомое лицо и потом понял, что это господин Баканов. Ну как, вы считаете, что я должен был развернуться и уйти? Поэтому я подошел, он подал руку, я поздоровался. Это нормальное явление. Он председатель Службы безопасности Украины. То, что у нас есть претензии к его ведомству, то мы об этом открыто говорим. А почему нельзя здороваться? Он что, нерукопожатный? Нет. И я рукопожатный, и он, поэтому все нормально", - пояснил Медведчук.

Как сообщал УНИАН, ранее Медведчук рассказал, кто летел его самолетом из Омана в Москву.