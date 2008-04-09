Луценко не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах киевского мэра

Лидер блока НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах Киевского городского председателя.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что выступал и будет выступать за то, чтобы Киев получил единого кандидата на должность мэра от демократических сил, в частности от Блока Юлии Тимошенко и Блока Виталия Кличко.

Ю.ЛУЦЕНКО призвал лидеров этих политических сил “встретиться и объединить силы” в определении этой кандидатуры.

"Я думаю, что можно найти общий язык – кто будет городским председателем”, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО, добавив, что он готов выступить инициатором и модератором такой встречи.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что политическая ответственность за то, кто будет следующим мэром Киева, лежит на БЮТ и Блоке Кличко.