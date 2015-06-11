За Порошенко на выборах проголосовали бы 13,6% украинцев, на втором месте - Тимошенко - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно данным опроса, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко на президентских выборах свои голоса отдали бы 7,2% респондентов, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4,2% опрошенных, за мэра Львова Андрея Садового – 3,8%, за главу партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 2,8%, за лидера партии «Правый сектор» Дмитрия Яроша - 1,7%, за лидера партии «Сильной Украины» Сергея Тигипко – 1,6%, за руководителя «Оппозиционного блока» Юрия Бойко - 1,5% респондентов, за лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока - 1,2%.

За других кандидатов на выборах главы государства в целом проголосовали бы 4,9% респондентов.

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Зато 7,8% опрошенных указали, что вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бюллетень, 24,8% - не принимали бы участия в голосовании и 25% - не определились, за кого бы голосовали.

Таким образом, опрос показал, что если бы президентские выборы состоялись в конце мая, и те, кто не определился, не пришли бы на выборы, количество избирателей, которые приняли бы участие в голосовании, составило бы около 42% от числа всех избирателей, и среди названных в опросе кандидатов голоса распределились бы таким образом: 32% - проголосовали бы за Порошенко, 17% - за Тимошенко, 10% - за Ляшко, 9% - за Садового, 7% - за Гриценко, по 4% - за Яроша, Тигипко и Бойко, 3% - за Тягнибока. Других кандидатов поддержали бы 9,4% респондентов.

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Всеукраинский опрос общественного мнения был проведен с 19 по 29 мая 2015 года. Методом личного интервью опрошены 2022 респондента, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым), по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях исследование проводилось только на территориях, подконтрольных Украине, и в оккупированном Донецке.