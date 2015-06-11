За Порошенко на выборах проголосовали бы 13,6% украинцев, на втором месте - Тимошенко - опрос
За нынешнего президента Украины Петра Порошенко проголосовали бы 13,6% граждан, если бы выборы главы государства проходили в конце мая этого года.
Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Согласно данным опроса, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко на президентских выборах свои голоса отдали бы 7,2% респондентов, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4,2% опрошенных, за мэра Львова Андрея Садового – 3,8%, за главу партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 2,8%, за лидера партии «Правый сектор» Дмитрия Яроша - 1,7%, за лидера партии «Сильной Украины» Сергея Тигипко – 1,6%, за руководителя «Оппозиционного блока» Юрия Бойко - 1,5% респондентов, за лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока - 1,2%.
За других кандидатов на выборах главы государства в целом проголосовали бы 4,9% респондентов.
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Зато 7,8% опрошенных указали, что вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бюллетень, 24,8% - не принимали бы участия в голосовании и 25% - не определились, за кого бы голосовали.
Таким образом, опрос показал, что если бы президентские выборы состоялись в конце мая, и те, кто не определился, не пришли бы на выборы, количество избирателей, которые приняли бы участие в голосовании, составило бы около 42% от числа всех избирателей, и среди названных в опросе кандидатов голоса распределились бы таким образом: 32% - проголосовали бы за Порошенко, 17% - за Тимошенко, 10% - за Ляшко, 9% - за Садового, 7% - за Гриценко, по 4% - за Яроша, Тигипко и Бойко, 3% - за Тягнибока. Других кандидатов поддержали бы 9,4% респондентов.
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Всеукраинский опрос общественного мнения был проведен с 19 по 29 мая 2015 года. Методом личного интервью опрошены 2022 респондента, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым), по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях исследование проводилось только на территориях, подконтрольных Украине, и в оккупированном Донецке.