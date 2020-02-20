МИД требует от России приступить к выполнению международных обязательств и немедленному прекращению огня на Донбассе

Сегодня исполняется 6 лет с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Украина требует от России приступить к безоговорочному выполнению собственных обязательств как стороны международного вооруженного конфликта, немедленному прекращению огня и началу урегулирования ситуации на Донбассе на основе договоренностей, достигнутых в рамках международных форматов.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел к шестой годовщине начала вооруженной агрессии России против Украины.

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"20 февраля 2014 года российские войска начали оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, подорвав мир и безопасность на континенте. Своими противоправными действиями Россия нарушила основополагающие принципы международного права, на которых основываются международные отношения в современном мире и которые является основой для поддержания мира и стабильности - принципы неприменения силы или угрозы силой, уважения суверенитета и территориальной целостности независимых государств, а также нерушимости границ", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркивают, что последствия совершенного Россией международного преступления трагические - оккупация части территории Украины, десятки тысяч погибших и раненых, полтора миллиона внутренне перемещенных и миллионы украинских граждан, вынужденных жить на временно оккупированных территориях в условиях террора и системных нарушений прав человека.

"Россия также игнорирует свои международные обязательства как государства-оккупанта. Уже само проявление украинской идентичности является тяжким преступлением в глазах оккупантов. Репрессиям подвергается коренной народ Крыма - крымские татары. Преследование по политическим мотивам на основе сфабрикованных обвинений стало обычной практикой для российских оккупационных властей. К преступлениям оккупантов относится проведение незаконного призыва в российские вооруженные силы, системная политики переселения жителей России на временно оккупированные украинские территории с целью изменения их демографического состава, принудительная паспортизация граждан Украины, ускоренная милитаризация оккупированных территорий", - говорится в заявлении.

МИД призывает международное сообщество к дальнейшему усилению политико-дипломатического и экономического давления на Российскую Федерацию с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины, освобождения незаконно заключенных граждан Украины, выполнения соответствующих решений международных организаций и международных судебных инстанций, освобождения временно оккупированных территорий и возвращения России в международное правовое поле.

Также МИД выражает благодарность международным партнерам за политическую и практическую поддержку в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.