Ляшко думает что Добкин и Кернес завтра получат ”черную метку”

Глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию деятельности Харьковской городской власти, народный депутат Украины Олег ЛЯШКО (БЮТ) не исключает, что проект постановления о проведении досрочных выборов мэра Харькова и Харьковского городского совета будет принят в ВР завтра, 10 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

О.ЛЯШКО выразил надежду, что несмотря на сопротивление Партии регионов, в ближайшее время, а возможно, даже завтра, это постановление вступит. “Оба КИРИЛЕНКО (лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО и лидер НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО - УНИАН) и Арсений ЯЦЕНЮК соглашаются с необходимостью принятия этого постановления”, - подчеркнул О.ЛЯШКО. В то же время он заметил, что оппоненты – Партия регионов – делают все возможно, чтобы помешать этому: “это делается путем подкупа, угроз по адресу народных депутатов...”.

В ходе пресс-конференции О.ЛЯШКО зачитал информацию ТСК, которую планировал объявить с парламентской трибуны вчера, 8 апреля. Он информировал, что в комиссию продолжают поступать сообщения от правоохранительных органов Харьковщины, от КРУ, жителей города о многочисленных нарушениях власти Харькова, в том числе относительно решений по разделу земли. Среди прочего О.ЛЯШКО сообщил, что правоохранительными органами был установлен факт выделения 300 тыс. квадратных метров земли Харьковским городским советом на “подставные фирмы – однодневки”. Также председатель ТСК заявил о многочисленных уголовных делах и протестах прокуратуры города, связанные с деятельностью харьковской власти.

О.ЛЯШКО заметил, что работа комиссии будет продолжаться, и на следующей неделе он планирует провести прием граждан в Харькове.

Уже собранные факты комиссия передала в Генеральную прокуратуру, МВД, СБУ “для принятия решений в соответствии с законом”.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля за включение в повестку дня информации комиссии и постановления о досрочных выборах в Харькове проголосовали лишь 212 народных депутатов из 447, зарегистрированных в сессионном зале.