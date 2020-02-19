Расследование: бенефициар T.B.Fruit Барщовский через суды избегает возврата кредитов на 6 миллиардов гривень

Компании «Яблуневий Дар» и «Танк Транс», принадлежащие Тарасу Барщовскому, с помощью судей пытаются избежать возврата банковских кредитов, которые взяли почти 10 лет назад. Такой вывод вытекает из расследования издания «Судебный репортер». С учетом процентов сумма требований указанных компаний составляет более 6 млрд грн.

В 2011-2013 годах компании «Яблуневий Дар» и «Танк Транс» взяли кредиты в «Дельта Банке» на несколько десятков миллионов евро. В начале 2015 эти компании заключили с некоторыми клиентами банка соглашения о зачете встречных однородных требований и договорились о взаимозачете. В числе таких клиентов, например, компания Cargill, которая владела 30% акций «Дельта Банка», а также ООО «Инвестком», связанное с компанией «Фокстрот». Всего компании Барщовского провели таких операций на сумму более 100 млн евро.

В марте 2015 НБУ отнес «Дельта Банк» к категории неплатежеспособных, в частности из-за невозврата денег заемщиками. Зато «Яблуневий Дар» и «Танк Транс», ссылаясь на зачет встречных требований, подали в суд о прекращении залогов и ипотек. И, вопреки любой логике, львовские суды их удовлетворяли.

«Яблуневий Дар» пытался вывести из залога имущественные права интеллектуальной собственности на торговую марку Galicia, которая оценивалась в 49,5 млн грн. Судьи Хозсуда Львовской области и коллегия в апелляции стали на сторону компании, несмотря на наличие задолженности по штрафным санкциям и начисленные проценты за пользование кредитом. В январе 2016 года Высший хозяйственный суд отменил предыдущие решения. Аналогично в местных судах кредитор проигрывал и о признании недействительными сделок о зачете встречных однородных требований.

В целом по состоянию на конец 2019 года сумма требований банка к «Яблоневый Дар» и «Танк Транс» превысила 6 млрд грн. «Возвращение этих денег точно не стало бы лишним. Ведь «Дельта Банк» должен государству 4 млрд грн кредита рефинансирования. Однако государство после длительной судебной волокиты передумало соревноваться за эти деньги», — пишет Судебный репортер.

Начиная с декабря 2019 года, суды первой инстанции с нарушениями процедуры несколько раз арестовывали имущество «Яблуневого Дару». Например, судья Железнодорожного суда Львова наложил арест, не определив четкий перечень имущества и его стоимость. 29 января Яворовский райсуд Львовской области арестовал имущество предприятия по другому уголовному делу. Параллельно в суд было подано заявление о банкротстве ООО «Яблуневий Дар». Напомним, на период банкротства действует мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

В 2019 году журнал «Новое время» включил Тараса Барщовского в 100 самых богатых людей Украины. Бизнесмен занял 60-ю позицию, его активы оценили в $105 млн.