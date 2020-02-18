МИД призывает мир осудить нападение российских оккупантов в Луганской области

В Министерстве иностранных дел Украины назвали российское наступление нарушением договоренностей лидеров стран "нормандского формата", достигнутых в декабре в Париже.

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество осудить нападение российских оккупационных войск в Луганской области.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила в Twitter.

"Очень обеспокоены обострением на Донбассе после последней российской атаки. Применено запрещенное вооружение, что привело к новым человеческим жертвам. Это самое последнее нарушение договоренностей, достигнутых "нормандской четверкой". Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию", - подчеркнула Зеленко.

Читайте такжеСовет безопасности ООН проведет заседание по Украине сегодня ночью

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. Враг применил минометы калибра 120 мм.

Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один военнослужащий ВСУ погиб, еще четверо получили ранения.

Справка УНИАН. По результатам "нормандского саммита", состоявшегося 9 декабря в Париже, лидеры Украины, Германии, Франции и России согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года. Лидеры стран "нормандской четверки" задекларировали поддержку достижения в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ об открытии новых пунктов пропуска через линию разграничения. Также в коммюнике говорилось о согласовании правовых аспектов закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и так называемой "формуле Штайнмайера". Очередной саммит должен состояться в апреле в Берлине.