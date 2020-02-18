Пристайко о совместных патрулях на Донбассе: "Мы даже сейчас к этому не приблизились"

По словам главы МИД, Украина выступает, чтобы в конце концов оккупированный участок границы с Россией на Донбассе контролировали украинские пограничники.

Глава МИД Вадим Пристайко заявляет, что стороны не приблизились к созданию трехсторонних патрулей на украинско-российской границе в составе украинцев, представителей общин из оккупированных территорий и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, но Украина хочет избежать легализации контролируемых Россией боевиков.

Об этом министр иностранных дел Украины сказал в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

В частности, глава МИД сообщил, что предложение о создании совместных патрулей на Донбассе ранее было зафиксировано в Минских соглашениях. По его словам, предполагается привлечение тех лиц, кто сейчас находится на территории Донбасса.

Он уточнил, что в совместные патрули должны входить Национальная полиция Украины, наблюдатели ОБСЕ и представителей общин, которые проживают на оккупированной территории Донбасса.

"Там не написано, должны ли это быть боевики, которые стояли на блокпостах с Калашниковым. Это могут быть новые люди", - заявил Пристайко и добавил, что не хочет "заходить в эту дискуссию".

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"Мы даже сейчас к этому не приблизились", - заявил глава МИД.

При этом, по его убеждению, идеальная ситуация для Украины будет заключаться в том, когда украинские пограничники будут контролировать границу между Украиной и Россией на Донбассе.

"До того момента, пока у нас нет мощности как у государства, и достаточных сил обеспечить выход на нашу границу и контроль нашими пограничниками, мы вынуждены употреблять такие методы, как общие (патрули), под контролем ОБСЕ, и все другие варианты", - сказал Пристайко.

В связи с этим министр добавил, что к таким вариантам относится и предложение о размещении миротворческой миссии.

В то же время, у него спросили, не будут ли таким образом, благодаря совместным патрулям, легализованы боевики.

"Мы хотели бы предотвратить легализацию любого, кто находится на той стороне линии соприкосновения", - заявил Пристайко.

Как сказал глава МИД, именно поэтому было предложено демократичную модель проведения местных выборов, для того, чтобы выбрать хотя бы на самом низком уровне власти на местах (районные власти).

"Мы не говорим о депутатах, которые сядут в Верховную Раду, нет. Мы хотим легализовать тех людей, которых выберут на локальном уровне. И те люди, которые выберут их, должны знать, что они несут ответственность теперь, что в их районе будет новый глава", - подчеркнул министр.

"Я не удивлюсь, если часть этих людей будут теми же, которые де-факто сейчас руководит. Мы понимаем, мы не наивные. Но это тот путь, демократического государства, который мы выбрали. Люди сами должны выбрать и нести ответственность за избранных ими людей. Мы не можем из Киева назначить", - заявил Пристайко.

При этом, глава МИД напомнил, что встречался с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, которая согласилась, что "ситуация с безопасностью не позволяет проводить выборы по состоянию на сегодняшний момент".

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Пристайко выразил убеждение, что сейчас все украинские политические партии вряд ли смогут быть представлены в нормальном политическом процессе на оккупированной части Донбасса.

"Мы говорим, что без этого мы не можем провести выборы. И тогда вопрос, спешим мы с выборами или нет, отпадает сам собой, потому что без достаточных оснований проведения выборов, к большому сожалению, выборы не смогут быть проведены", - подчеркнул дипломат.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы безопасность на временно оккупированных территориях во время подготовки к местным выборам обеспечивали совместные патрули в составе украинцев, представителей оккупированных территорий и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Украинская власть стремится в октябре 2020 года провести местные выборы на всей территории государства, включая временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма.