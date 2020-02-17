В "Слуге народа" рассказали, как Украина ответит России на ее ухищрения в Совбезе ООН

Нардеп заявила, что украинская сторона будет использовать Совбез ООН, чтобы донести свою позицию.

Украина использует инициированное Россией заседание Совета безопасности ООН, чтобы показать, как Кремль не выполняет свои обязательства в рамках Минских договоренностей.

Об этом заявила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, комментируя запланированное на 18 февраля открытое заседание Совбеза ООН, передает "Обозреватель".

Читайте такжеВ МИД рассказали, как отреагируют на очередной "трюк российской дипломатии в ООН

Как отметила нардеп, Россия использует свой статус в Совете безопасности ООН, чтобы в очередную годовщину подписания Минских соглашений "показать себя миротворцами".

По словам Верещук, украинская сторона должна использовать эту возможность, чтобы показать, как Россия не выполняет договоренности, достигнутые 9 декабря на переговорах "нормандской четверки".

"А также надо добавить резолюцию ПАСЕ от 30 января, где Россию обозначают стороной (конфликта на востоке Украины. – Ред.), и где обязывают Россию выполнить Минские соглашения. Из этой резолюции можно будет посмотреть, что именно Россия, которая обязывалась выполнять свою часть Минских соглашений, из этого всего выполнила", – отметила "слуга народа".

"Это хорошая платформа, где мы можем обо всем этом поговорить – и режим прекращения огня, он должен быть двусторонний, и демилитаризация, и миссия ОБСЕ не имеет доступа, и прочее по пунктам – там есть о чем спросить Россию", – подчеркнула она .

Верещук заявила, что украинская сторона будет использовать эту платформу, чтобы донести свою позицию.

"Дай Бог, чтобы мировая общественность поняла, кто агрессор, а кто жертва агрессии. Надеюсь, что будет сильная позиция Украины", – сказала депутат.

При этом она признала, что Киеву сейчас не хватает своего постпреда в ООН.