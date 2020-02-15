Деоккупация Крыма сейчас не обсуждается, США могли бы изменить ситуацию - Зеленский

По словам президента, Крым - это оккупированная украинская территория, где живут украинские граждане.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не нравится, что вопрос деоккупации Крыму пока не обсуждается ни в каком формате, и считает, что США могли бы повлиять на изменение этой ситуации.

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Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая транслируется на сайте мероприятия.

"Что мне не нравится? Этот вопрос Крыма, которого нет, честно, мы же очень откровенны сегодня. Вопрос Крыма не обсуждается мощно сегодня, совсем. То есть, нужно вносить и мощно обсуждать этот вопрос. Это тоже наша оккупированная территория, там тоже наши люди, украинцы, нужна новая площадка? Здесь, мне кажется, что могли бы сильнее повлиять США, мне так кажется", - заявил Зеленский.