Количество россиян, которые негативно относятся к Украине, выросло почти вдвое - опрос

При этом 56% граждан России считают, что РФ и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен.

За четыре месяца практически вдвое возросло количество россиян, которые негативно относятся к Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня результаты социологического опроса, проведенного "Левада-Центром".

Так, на вопрос, как в целом вы относитесь сейчас к Украине, 20% респондентов выбрали ответ: "очень плохо", 27% - "в основном плохо». При этом 36% - указали "в основном хорошо", а 6% - "очень хорошо" Затруднились с ответом 11% опрошенных.

Вместе с тем в центре сообщили, что в сентябре 2019 года было меньше граждан России, которые относились к Украине негативно. Тогда 12% опрошенных указали, что к Украине относятся "очень плохо", 19% - "в основном плохо". 47% - "в основном хорошо", а 9% - "очень хорошо". Затруднились с ответом 13%.

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В то же время, как показал опрос, сейчас 56% респондентов считают, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен; 26% - отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами, – с закрытыми границами, визами, таможнями; 15% - Россия и Украина должны объединиться в одно государство. Затруднились с ответом 3% опрошенных.

"Левада-Центр" провел опрос 23-29 января 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2,0% для показателей, близких к 10%/90%; 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

Напомним, летом прошлого года почти треть россиян выступали за оккупацию "юго-востока Украины", еще треть хотели создать там "независимое государство".