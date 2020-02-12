Ермак пообещал, что Офис президента под его руководством будет гарантом свободы слова и независимости медиа

Также Ермак обещает улучшить коммуникационные способности Офиса президента.

Офис президента Украины вместе с другими государственными органами будет гарантом свободы слова и независимости медиа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель ОПУ Андрей Ермак заявил на брифинге.

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"От имени и по поручению президента Украины Офис президента вместе с другими государственными учреждениями будет гарантом свободы слова и независимости медиа в нашей стране. Будьте в этом уверены", - подчеркнул он.

Также Ермак пообещал улучшить коммуникационные способности ОПУ. "В своей работе мы будем руководствоваться принципами и делать все, чтобы быть максимально открытыми. Мы признаем, что есть много чего, что надо сделать со стороны коммуникации. У нас очень профессиональная команда, и я думаю, что очень скоро вы увидите, как коммуникации Офиса президента будут на еще большем уровне. Мы все для этого сделаем", - сказал Ермак.

Кроме того, по его словам, основными спикерами ОПУ "должны стать дела и результат", поэтому над этим будет сосредоточена работа в будущем.

"Все это будет сконцентрировано в первую очередь на выполнении всех обещаний и принципов, которые мы декларировали во время президентской кампании Зеленского", - отметил Ермак.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя ОПУ и назначил на эту должность Андрея Ермака.