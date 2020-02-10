Нардепы обратятся в прокуратуру из-за препятствования деятельности мэром Винницы

Группа народных депутатов обратится в прокуратуру относительно возможного препятствования депутатской деятельности городским головой Винницы Сергеем Моргуновым.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил народный депутат от «Слуги народа» Максим Пашковский.

По словам Пашковского, 13 декабря в рабочее время он пришел к Моргунову с целью пригласить его на мероприятие в Виннице, которое организовывал он и еще 7 народных депутатов, - Антикоррупционный форум, на котором поднимались острые вопросы города.

«Это была больше презентация для людей, дать немножко огласки этой ситуации, потому что умалчивается, и при возможности – задать вопрос или принять какие-то гарантии у мэра, чтобы эти вопросы были им контролируемые... У общества есть запрос, чтобы такие скандалы (информация о коррупционных действиях в городе – УНИАН) были под контролем у власти», - сказал депутат.

В то же время, отметил Пашковский, на прием к мэру его сначала не пропустили, хоть он и сообщил, что является народным депутатом. Потом он 20 минут ждал ответа от рецепции и из приемной мэра относительно возможности приема, после чего ему сообщили, что Моргунов разговаривает по телефону и пообещали снова перезвонить.

«В общем я там пробыл 40 минут. Никто не спустился, не перезвонил, ничего», - рассказал он.

По словам депутата, он и еще 80 его коллег направили обращение к Моргунова с вопросом, почему вопреки требованиям закона Украины «О статусе народного депутата», где отмечается, что депутат пользуется правом безотлагательного приема руководителями любых организаций, городской председатель не принял Пашковского.

«Через две недели после того я уже приехал к нему с семью народными депутатами... Мы туда попадали с боем. На турникетах стоят «тітушки», на лестничных клетках стоят «тітушки». Мы всех выгнали, попали к нему», - отметил Пашковский.

Он пояснил, что есть значительное количество различной информации о якобы ряда коррупционных действий в городе.

«Один из острейших вопросов – это незаконное выделение земельных участков в пойме реки Вишенка и Вишенского озера. Если говорить проще, у нас есть каскад озер и сейчас выделяется земля прямо в воде», - рассказал Пашковский.

Депутат отметил, что в соответствии с Водным кодексом Украины, застройка прибрежной защитной полосы запрещена: «Но они на это чихали, они выделяют землю уже прямо в озере, потому что это озеро начинают засыпать. Этот каскад образуется из источников, как раз с того озера, которое засыпают. То есть, у нас просто потеряется эта экосистема».

Так, сообщил Пашковский, во время встречи с Моргуновым его «заставили» не выносить вопрос очередного выделения земельных участков на рассмотрение сессии горсовета.

«Мы сказали: «Вы сейчас делаете заведомо незаконные действия», - добавил он.

Кроме того, отметил депутат, во время этой встречи была достигнута договоренность о еще одной встрече с городским головой, но позже от Моргунова ему пришло письмо с разъяснениями правил порядка посещения городского головы и объяснениями относительно причин занятости мэра 13 декабря.

В письме также Пашковского призывают в дальнейшем предварительно согласовывать дату и время встреч, а также «уважать труд друг друга».

По его словам, один из депутатов, которые присутствовали на встрече с Моргуновым, «написал обращение в Генеральную прокуратуру и Генеральную управления МВД о возбуждении уголовного дела по статье «Препятствование депутатской деятельности».

Под соответствующим обращением были собраны подписи 40 народных депутатов.

«Я хочу попросить Генпрокуратуру и хочу попросить Генеральное управление МВД проверить данную информацию, установить, не нарушал ли в таком случае глава нашего города закон», - пояснил Пашковский и добавил, что действиям городского головы Винницы должна быть дана правовая оценка, а если «есть нарушения, то пусть его привлекают к ответственности».