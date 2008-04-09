СДПУ(о) требует немедленного референдума о присоединении к НАТО

Социал-демократическая партия Украины (объединенная) требует от власти безотлагательного вынесения на общенациональный референдум вопроса о присоединении Украины к НАТО.

Об этом идет речь в заявлении политбюро СДПУ(О), переданному в УНИАН пресс-службой партии.

В СДПУ(О) утверждают, что за проведение такого референдума высказалось по меньшей мере 4,5 миллионов граждан Украины, чьи подписи подтверждены местными органами власти и Центральной избирательной комиссией.

“Ход и последствия Бухарестского саммита НАТО засвидетельствовали, что украинская власть и в дальнейшем игнорирует право народа определять направление внешней и внутренней политики государства”, – считают в политбюро СДПУ(О).

Авторы заявления отмечают, что позиция партии в этом вопросе остается неизменной – СДПУ(О) против присоединения Украины к Организации Североатлантического договора (НАТО) или любых других военных блоков. Также партия против присоединения Украины к Плану действий по членству в НАТО, который и по названию, и по содержанию является шагом к вступлению в этот блок.