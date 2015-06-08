Журналист Подольский просит допросить Порошенко, Яценюка и Шокина по делу Пукача

Потерпевший в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе Алексей Подольский просит Апелляционный суд Киева, который рассматривает жалобу на приговор осужденному за убийство экс-генералу МВД Алексею Пукачу, допросить президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Арсения Яценюка и генпрокурора Виктора Шокина.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством сегодня на заседании Апелляционного суда Киева, который рассматривает жалобу на приговор Пукачу, выступил представитель Подольского Александр Ельяшкевич.

Он объяснил, что Порошенко нужно допросить как свидетеля по делу, чтобы выяснить, давал ли он, будучи секретарем СНБО в 2005 году и на посту президента, поручения или указания правоохранителям и суду о расследовании дела об убийстве Гонгадзе.

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Также Подольский просит суд допросить экс-главу Администрации президента Леонида Кучмы Виктора Медведчука, экс-председателя Верховной Рады Владимира Литвина, самого Кучму и судью Печерского районного суда столицы Андрея Мельника, который выносил приговор Пукачу.

В свою очередь сторона государственного обвинения отметила, что было собрано достаточно доказательств вины Пукача, и эти доказательства были должным образом рассмотрены в суде первой инстанции, а поэтому вызывать и допрашивать других лиц нет смысла. Соответственно представители прокуратуры попросили суд отказать в удовлетворении данного ходатайства.

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Как сообщал УНИАН, 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Теличенко подала тогда апелляцию на приговор.

Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский.

4 июня Теличенко отозвала свою апелляционную жалобу на приговор Пукачу.