ГПУ сняла гриф секретности со 103 материальных носителей информации по делу Пукача

Экспертная комиссия Генеральной прокуратуры Украины в выполнение постановления Апелляционного суда Киева от 12 февраля осуществила пересмотр грифов секретности 227 материальных носителей секретной информации, которые содержатся в материалах уголовного дела по обвинению бывшего генерала МВД Алексея Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, со 103 материальных носителей гриф секретности снят. В режим «Для служебного пользования» переведен 91 документ.

В то же время, часть следственных действий по уголовному делу в отношении Пукача Генеральной прокуратурой проводилась на основании засекреченных материалов органов внутренних дел, поэтому к работе с их рассекречивание привлечены эксперты по вопросам тайн Министерства внутренних дел Украины. На основании их заключения снижен гриф секретности 33 материальных носителей с «Совершенно секретно» до «Секретно».

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Вместе с тем, участникам процесса судом предоставлена возможность для ознакомления с нерассекреченными материалами уголовного дела.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство внутренних дел Украины сняло гриф секретности с носителей информации по делу бывшего генерала МВД Алексея Пукача, обвиняемого в организации убийства Георгия Гонгадзе.

Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. "Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат. Также жалобу подал еще один потерпевший в деле журналист Алексей Подольский.

24 ноября 2014 года Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобу на приговор Пукачу в закрытом режиме.

Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно происходить в открытом режиме.

12 марта 2015 года комиссия МВД сняла гриф секретности с 80 носителей информации в деле Пукача.

20 апреля Апелляционный суд Киева перенес на 19 мая рассмотрение жалобы на приговор Пукачу.