Зеленский встретится с Папой Римским

Зеленский 7-8 февраля осуществит визиты в Италию и Ватикан.

Президент Украины Владимир Зеленский 7-8 февраля осуществит официальные визиты в Италию и Ватикан.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Во время визита в Итальянскую Республику запланированы встречи Зеленского с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

8 февраля президент Украины встретится в Ватикане с папой Римским Франциском.

Также программой визита предусмотрены встречи Зеленского с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином с участием секретаря межгосударственных отношений Пола Ричарда Галлахера.