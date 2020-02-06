Зеленский встретится с Папой Римским
09:57, 06 февраля 2020Политика
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Зеленский 7-8 февраля осуществит визиты в Италию и Ватикан.
Владимир Зеленский / фото REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский 7-8 февраля осуществит официальные визиты в Италию и Ватикан.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Во время визита в Итальянскую Республику запланированы встречи Зеленского с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.
8 февраля президент Украины встретится в Ватикане с папой Римским Франциском.
Также программой визита предусмотрены встречи Зеленского с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином с участием секретаря межгосударственных отношений Пола Ричарда Галлахера.
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