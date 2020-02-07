Сытник намекнул, что по админделу о его отдыхе оказывалось давление на судей со стороны Авакова

Директор НАБУ заявил, что все, по его мнению, нарушения и факты давления на судей по делу он изложил в жалобе в Высший совет правосудия, а также планирует обратиться в Европейский суд по правам человека.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник намекнул, что министр внутренних дел Арсен Аваков давил на судей, которые рассматривали его административное дело, чтобы отомстить ему за дело о растрате средств МВД при закупке рюкзаков для Нацгвардии, фигурантом которого был сын главы МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сообщил на пресс-конференции в Киеве.

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"Это административное дело - продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры хотят мести, и соответственно, делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание в должности... За отдых я оплатил сам", - подчеркнул он.

По словам директора НАБУ, при рассмотрении дела о его отдыхе в судах первой и апелляционной инстанций на судей оказывалось давление со стороны правоохранительных органов. "Если бы у меня было внутреннее ощущение того, что я действительно что-то совершил, я бы, конечно, не находился на этом посту. К сожалению, это очень простой способ попытаться отстранить от должности или меня, или кого-то другого, потому что такие решения не обжалуются в кассационном порядке по нашему законодательству...", - отметил он.

Сытник добавил, что все, по его мнению, нарушения и факты давления на судей по делу он изложил в жалобе в Высший совет правосудия. "Я почти закончил и буду направлять соответствующую жалобу в Европейский суд. Потому что это единственный способ, по действующему законодательству, пересмотреть это решение, один из действенных способов... Если будет положительное решение ЕСПЧ, то будет возможность пересмотра решения суда в Украине… Я понимаю, что будут попытки давить на меня... Но я не собираюсь мириться с незаконными решениями. И я сделаю все, чтобы они были отменены", - подчеркнул директор НАБУ.

Он также уточнил, что назначенный судом штраф за административное нарушение в 3 тыс. 400 грн пока не оплатил. "Если придет запрос на уплату штрафа, то я, конечно, его оплачу. Я буду делать все возможное, чтобы здесь доминировал закон, а не желание мести отдельных людей, которые оказывают давление на судей", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 10 мая 2019 года тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следователи Государственного бюро расследований установили, что за отдых своей семьи и семьи друзей в охотничьем угодье «Полесское-Сарны» на Ривненщине, Сытник не заплатил достаточно большую сумму.

«В случае отсутствия документальных опровержений информация о данном факте поступит в МВД для подготовки протокола о коррупции. Потому что когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс. грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен это показать в декларации как подарок или лучше заплатить сам», - подчеркнул Луценко.

12 июля тогдашняя пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сообщила, что дело об элитном отдыхе Сытника передали в суд. В Генпрокуратуре отметили, что Сытник ни разу не явился на допрос.

Полицейский вручал Сытнику протокол о совершении коррупционных действий на трассе под Полтавой.

Сытник утверждает, что сам заплатил за отдых на охотничьей базе.

6 сентября Сарненский районный суд Ривненской области признал Сытника виновным в административном нарушении и наложил на него штраф в размере 3 тыс. 400 грн с конфискацией подарков в доход государства.

13 декабря Харьковский апелляционный суд поддержал соответствующее решение первой инстанции.