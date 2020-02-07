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Сытник намекнул, что по админделу о его отдыхе оказывалось давление на судей со стороны Авакова

16:29, 07 февраля 2020
Политика
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Сытник заявил, что "некоторые министры" желают мести за дело с рюкзаками / УНИАН

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник намекнул, что министр внутренних дел Арсен Аваков давил на судей, которые рассматривали его административное дело, чтобы отомстить ему за дело о растрате средств МВД при закупке рюкзаков для Нацгвардии, фигурантом которого был сын главы МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сообщил на пресс-конференции в Киеве.

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"Это административное дело - продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры хотят мести, и соответственно, делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание в должности... За отдых я оплатил сам", - подчеркнул он.

По словам директора НАБУ, при рассмотрении дела о его отдыхе в судах первой и апелляционной инстанций на судей оказывалось давление со стороны правоохранительных органов. "Если бы у меня было внутреннее ощущение того, что я действительно что-то совершил, я бы, конечно, не находился на этом посту. К сожалению, это очень простой способ попытаться отстранить от должности или меня, или кого-то другого, потому что такие решения не обжалуются в кассационном порядке по нашему законодательству...", - отметил он.

Сытник добавил, что все, по его мнению, нарушения и факты давления на судей по делу он изложил в жалобе в Высший совет правосудия. "Я почти закончил и буду направлять соответствующую жалобу в Европейский суд. Потому что это единственный способ, по действующему законодательству, пересмотреть это решение, один из действенных способов... Если будет положительное решение ЕСПЧ, то будет возможность пересмотра решения суда в Украине… Я понимаю, что будут попытки давить на меня... Но я не собираюсь мириться с незаконными решениями. И я сделаю все, чтобы они были отменены", - подчеркнул директор НАБУ.

Он также уточнил, что назначенный судом штраф за административное нарушение в 3 тыс. 400 грн пока не оплатил. "Если придет запрос на уплату штрафа, то я, конечно, его оплачу. Я буду делать все возможное, чтобы здесь доминировал закон, а не желание мести отдельных людей, которые оказывают давление на судей", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 10 мая 2019 года тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следователи Государственного бюро расследований установили, что за отдых своей семьи и семьи друзей в охотничьем угодье «Полесское-Сарны» на Ривненщине, Сытник не заплатил достаточно большую сумму.

«В случае отсутствия документальных опровержений информация о данном факте поступит в МВД для подготовки протокола о коррупции. Потому что когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс. грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен это показать в декларации как подарок или лучше заплатить сам», - подчеркнул Луценко.

12 июля тогдашняя пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сообщила, что дело об элитном отдыхе Сытника передали в суд. В Генпрокуратуре отметили, что Сытник ни разу не явился на допрос.

Полицейский вручал Сытнику протокол о совершении коррупционных действий на трассе под Полтавой.

Сытник утверждает, что сам заплатил за отдых на охотничьей базе.

6 сентября Сарненский районный суд Ривненской области признал Сытника виновным в административном нарушении и наложил на него штраф в размере 3 тыс. 400 грн с конфискацией подарков в доход государства.

13 декабря Харьковский апелляционный суд поддержал соответствующее решение первой инстанции.

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