Обама настаивает на мирном урегулировании конфликта на Донбассе

Об этом заявил президент США Барак Обама 7 июня в ходе встречи с премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном, сообщает Украинская Правда со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"(На саммите G7) мы будем говорить про Россию и Украину, и важность поддержания режима санкций для дальнейшего давления на Россию и сепаратистов для полной реализации ими Минских соглашений", - заявил Обама.

Читайте такжеБелый Дом: США не намерены поставлять наступательного оружия с Украины"Мы считаем, что должен быть мирный, дипломатический путь решения этой проблемы, и это потребует партнерства от Европы и США, и сосредоточенности на важности соблюдения принципов территориальной целостности и суверенитета", - отметил президент США.

Читайте такжеКэмерон: Европа должна оставаться единой в вопросе санкцийРанее УНИАН сообщал, что Барак Обама и Ангела Меркель во время встречи перед саммитом G7 сошлись на позиции, что западные санкции против России должны оставаться в силе до того времени, пока Москва не выполнит свою часть минских договоренностей.