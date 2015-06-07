На следующей неделе буде представлена новая концепция информационной безопасности Украины - Стець

Об этом УНИАН сообщил министр информационной политики Юрий Стець, находясь в Житомире в рамках акции «Теплые ладони» в поддержку военных 95-й бригады, которые находятся в зоне АТО .

По словам министра, проект закона планируют обнародовать на пресс-конференции в Киеве 9 июня, а затем представить его в регионах.

«В конце мая его презентовали, 9 июня будет пресс-конференция, и мы его обнародуем и поедем представлять по регионам Украины», - сказал Стець.

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Отвечая на вопрос о том, что важнее в условиях войны: свобода слова или информационная безопасность?, министр отметил, что в указанном проекте закона не будет проведено этой грани между свободой слова и информационной безопасностью.

«Это – разные вещи (свобода слова и информационная безопасность страны-УНИАН). В том есть ключевая функция созданного при Министерстве информационной политики экспертного совета, в который вошли известные журналисты и эксперты. Именно поэтому есть большое наработки проекта закона, где не будет перейдена эта грань между свободой слова и информацилнной безопасностью»,- подчеркнул Стець.

По его мнению, государство должно поддерживать и развивать информационное пространство Украины. По поводу того, насколько этот документ что-то изменит в информационном пространстве Украины, министр отметил, что «государство должно поддерживать и развивать информационное пространство, нельзя, чтобы информационная безопасность и развитие информационного пространства были какими-то хаотичными движениями, которые у нас постоянно происходят».

Министр добавил также, что концепция информационной безопасности Украины призвана, среди прочего, поддержать финансово определенные информационные проекты, которые касаются истории государства.