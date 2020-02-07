Семья Азарова скупила элитные особняки на российской Рублевке

В октябре 2018 года Генпрокуратура объявила Азарову и его сыну подозрение по трем статьям Уголовного кодекса.

Семья бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который сбежал в Россию после событий Майдана, приобрела ряд земель и особняков на Рублевке (Россия).

Об этом говорится в журналистском расследовании портала proekt.media.

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С января 2015 года сам Азаров начал арендовать территорию оздоровительного комплекса на Рублевке на 50 сотках земли. Впрочем, пока неизвестно, платит ли он аренду.

Вместе с тем, жена Азарова в 2014 году приобрела участок площадью 15 соток с домом в 1,1 тысячи квадратов по соседству. Аналогичные по площади участок и дом стоят более 370 миллионов рублей.

Недвижимостью в элитном российском городке обладает и невестка экс-премьера. Участок такой же площади с имением в Жуковском сейчас продается за 1,2 миллиарда рублей.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года Генпрокуратура объявила Азарову и его сыну подозрение по трем статьям Уголовного кодекса. По данным следствия, подозреваемые в 2010 году получили свыше 140 миллионов гривень за назначение на должность вице-премьер-министра.