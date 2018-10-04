Азаров с сыном получили более 140 миллионов гривень за назначение вице-премьера - ГПУ

Азарову и его сыну объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров вместе со своим сыном в 2010 году получили свыше 140 миллионов гривень за назначение на должность вице-премьер-министра.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины. В связи с наличием достаточного количества доказательств ГПУ объявила им о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.

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"Установив наличие достаточных доказательств для подозрений лицам, 02.10.2018, в соответствии с требованиями ст. 278 Уголовного процессуального кодекса Украины осуществлено сообщение о подозрении бывшему Премьер-министру Украины и его сыну – бывшему народному депутату Украины в получении в 2010 году взятки в виде денежных средств в сумме более 140 миллионов гривень, что является особо крупным размером, и содействие в ее получении за выполнение в интересах другого лица действия с использованием предоставленной власти для его назначения на должность Первого Вице-Премьер-Министра Украины, то есть в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины (в редакции, действовавшей по состоянию на момент совершения уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 января ГПУ объявила Азарова в розыск.