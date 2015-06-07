В Германии начался саммит лидеров стран G7 (фоторепортаж)

По приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель на саммите собрались президенты США Барак Обама, Франции Франсуа Олланд, премьер-министры Великобритании Дэвид Кэмерон, Италии Маттео Ренци, Канады Стивен Харпер и Японии Синдзо Абэ, сообщает ТАСС.

Институты ЕС представляют председатели Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Европейского совета Дональд Туск.

Читайте такжеОбама заявил, что одной из главных тем саммита G7 станет противостояние российской агрессии в Украине

Как сообщал УНИАН, переда саммитом Обама заявил, что одной из главных тем саммита G7 станет противостояние российской агрессии в Украине.

Также, по его словам, участники саммита намерены обсудить вопросы мировой экономики, поддержание силы и процветания Евросоюза, расширение трансатлантического торгового сотрудничества, противостояние российской агрессии в Украине, противодействие угрозам, начиная от экстремизма и заканчивая изменением климата.