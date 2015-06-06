Министр обороны Степан Полторак уволил начальника Центра обеспечения армии. Еще 14 руководителей департаментов ведомства и Генштаба привлекут к дисциплинарной ответственности.

Об этом Степан Полторак заявил во время заседания коллегии Минобороны, передает «5 канал».

Военнослужащих обвиняют в недостаточном оснащении Вооруженных сил материально-техническими ресурсами и продовольствием. Среди проблем также несвоевременная выплата вознаграждений за уничтожение техники противника, сообщил министр.

Он раскритиковал, в частности, работу руководителя финансового департамента Ивана Марко и дал чиновникам месяц на исправление работы ведомства, которое допускает задержки заработной платы и других выплат военнослужащим.

Со своей стороны чиновник признал недостатки и обратил внимание на объективные причины задержек. Говорит, выплаты семьям погибших задерживаются из-за медленной процедуры идентификации тел погибших. А несвоевременные денежные награды за успешное выполнение боевых действий связывает с несовершенством работы системы и человеческим фактором.