ПР требует от Тимошенко смягчить результат рывка Януковича и Азарова

Партия регионов требует от правительства как можно скорее разработать и утвердить программы адаптации наиболее уязвимых от присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО) отраслей экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил народный депутат, один из лидеров Партии регионов Андрей КЛЮЕВ.

В частности, отвечая на вопрос о том, поддержит ли фракция Партии регионов голосование за ратификацию протокола о присоединении Украины к ВТО, А.КЛЮЕВ ответил: «Мы связываем этот вопрос с разработкой программ адаптации ряда отраслей». При этом он выразил надежду, что правительство не будет затягивать с их утверждением.

А.КЛЮЕВ отметил, что Партия регионов многое сделала для вступления Украины в ВТО, более того, по его словам, «ключевую роль в этом процессе сыграло правительство Виктора ЯНУКОВИЧА».

В этом контексте бывший вице-премьер подчеркнул, что именно во время работы правительства В.ЯНУКОВИЧА был принят основной пакет документов, необходимых для членства Украины в ВТО - 49 законов, в том числе, 11 законов технического характера. «А финишный рывок был сделан в переговорном процессе 14 ноября 2007 года, когда Николай АЗАРОВ решил сложные вопросы с Кыргызстаном, и подписал соответствующий протокол», - добавил депутат.

В то же время, по словам А.КЛЮЕВА, необходимо профессионально довести до конца работу по защите отечественной экономики. В частности, считает депутат, правительство должно принять отдельную программу адаптации каждой отрасли к условиям ВТО. «Это касается сельского хозяйства, машиностроения, авиастроения, перерабатывающей, текстильной и пищевой промышленностей», - отметил А.КЛЮЕВ.

Как известно, полноправным членом ВТО Украина станет через 30 дней после ратификации в Верховной Раде протокола о вступлении в эту организацию, что должно произойти не позднее 4 июля 2008 года.