Генпрокуратура взялась за экс-министров юстиции Лавриновича и Лукаш

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Генеральная прокуратура Украины 20 мая этого года зарегистрировала уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины в отношении бывшего Министра юстиции Александра Лавриновича (2010-2013гг), его заместителя, начальника департамента планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности и экс-министра юстиции Елены Лукаш (2013-2014гг) по факту растраты бюджетных средств.

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По результатам проверки использования Министерством юстиции Украины бюджетных средств на привлечение иностранных компаний в деле «Тимошенко против Украины», что находилась на рассмотрении Европейского суда по правам человека, установлено, что услуги этой юридической компании в 2012 году стоили 95 тысяч гривен, а в 2013 году упоминавшиеся лица на эти же услуги потратили из Государственного бюджета 8,6 млн грн.

Кроме этого, В. Лукаш при увольнении с должности присвоила документы относительно проведения указанной закупки.

Сейчас продолжается досудебное следствие.