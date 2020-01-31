"Было две остановки сердца": Шокин рассказал об отравлении ртутью и назвал "подозреваемого" в этом (видео)

Виктор Шокин рассказал, что из-за отравления у него было две остановки сердца, он не мог ходить и учился этому заново.

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что пережил отравление ртутью.

Как рассказал Шокин в интервью ТСН, ему стало плохо, когда он был в Греции после смерти брата.

"Это случилось 10 сентября 2019 года. Это случилось в Греции, где я находился по личным делам. Я там не отдыхал. К сожалению, у меня умер брат, мы его похоронили, и после такого события, понимаете, не очень хочется отдыхать. Но хочется побыть наедине самому с собой. У меня очень хорошие друзья в Греции. Я поехал к ним. И вот 10 сентября, когда я вышел из машины, я потерял сознание и упал. Я не помню, что было дальше, но мне потом рассказывали, кто присутствовал рядом, что мне очень повезло, что это случилось именно в этом месте и в это время. Это случилось примерно в 11:40, очень рядом был госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты", - сказал он.

Шокин добавил, что у него было две остановки сердца, он не мог ходить и учился этому заново.

"В соответствии с заключением греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Потом я провел восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново", - рассказал он.

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Экс-генпрокурор заявил, что его выписали 20 сентября, а 22 сентября он прибыл в Киев.

"Была необходимость обязательно продолжить курс лечения, чтобы вернуться к нормальной жизни. Мне порекомендовали клинику в Вене. Когда я прибыл в Вену, 9 октября 2019 года, попал к врачу Корпану Николаю Николаевичу. И он мне рассказал о Ющенко, что он действительно принимал участие в его лечении", - сказал Шокин.

По словам бывшего главы Генпрокуратуры, его отравили ртутью.

"11 октября врач ко мне пришел и спросил: "А вы знаете, что у вас ртуть в организме". В выводах отмечается, что содержание ртути у меня в организме - 9,7%, то есть в пять раз больше, чем максимальная норма. Потом я узнал, что способы отравления ртутью очень разные – можно отравиться и парами ртути, и другими путями. Как мне говорили знакомые в СБУ, такой способ отравления несколько устаревший, но еще имеет место его применение порой", - сказал он.

Шокин считает, что в его отравлении "есть возможность причастности Байдена".

"У меня нет явных врагов, которых я точно знаю, что это враг. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам. Я обратился официально в греческие правоохранительные органы по этому вопросу, там есть мое официальное заявление, просил их расследовать. Насколько мне известно, уголовное дело возбуждено и расследуется, но это только моя информация. Официально я еще ответа не получил, хотя обратился довольно давно по вопросу возбуждения уголовного производства в связи с моим преднамеренным убийством", - сказал он.

Напомним, накануне адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал о покушении на Шокина и называл его едва ли не главным свидетелем в политическом противостоянии в США.