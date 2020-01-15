Washington Post: Луценко хотел обменять грязь против Байдена на увольнение посла США

В конце концов, посла Йованович уволили, а Генпрокурор заявил, что сын бывшего вице-президента США ничего не нарушил в Украине.

Новые материалы, опубликованные демократами из Палаты представителей, обличают то, как бывший Генеральный прокурор Украины предлагал партнеру личного адвоката президента США вредоносную информацию, связанную с бывшим вице-президентом Джо Байденом, если администрация Дональда Трампа отзовет посла из Киева.

Текстовые сообщения и документы, предоставленные Конгрессу Львом Парнасом, который сотрудничал с Руди Джулиани, также указывают на то, что до того, как Мари Йованович уволили с должности посла в украинской столице, друзья Парнаса, которые теперь баллотируются в Конгресс, слали угрожающие сообщения о том, что в Украине за Йованович велось наблюдение. Об этом пишет Washington Post. Адвокат бывшего главы американской дипломатической миссии в Киеве сказал, что эти новые данные нужно расследовать.

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Материалы, опубликованные следователями Палаты представителей во вторник, уличают ряд ранее неизвестных деталей об усилиях Джулиани и его партнеров по поискам в Украине материалов, которые можно было бы использовать против политического оппонента Трампа. К примеру, новые документы содержат сообщение, которое Джулиани прислал Парнасу. В нем говорится о том, что адвокат привлек «лицо №1», вероятно имея в виду Трампа, к работе по отмене отказа в визе США для бывшего прокурора из Украины, который хотел приехать на американскую территорию, чтобы сделать заявления о Байдене.

Также среди новых материалов письмо Джулиани к тогда еще кандидату в президенты Владимира Зеленского с просьбой провести встречу 14 мая. Тогда личный адвокат президента США отменил свою запланированную поездку. Поэтому эта встреча никогда не состоялась. Другой опубликованный документ свидетельствует о том, что Парнас принимал прямое участие в попытках убедить Зеленского объявить об открытии расследования против Байдена. В рукописной записке, сделанной в отеле Ritz-Carlton в Вене, сказано: «Заставить Зеленского объявить, что дело Байдена будет расследовано».

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«Все эти новые доказательства подтверждают то, что уже было известно: что президент и его партнеры оказывали давление на украинских чиновников, чтобы они объявили начало расследования, которое пошло бы на пользу президенту в политическом измерении», - говорится в совместном заявлении председателей комитетов Палаты представителей по вопросам разведки, надзора, юстиции и иностранных дел.

«Рассмотрение в Сенате не может быть полным и честным без документов, которые президент Трамп отказывается предоставить Конгрессу», - говорится в заявлении.

Джулиани не ответил на запросы о комментарии. Белый дом отказался комментировать ситуацию.

Материалы указывают на то, что Парнас, который свободно разговаривает на русском языке, помогал координировал связь между Джулиани и украинскими источниками. Он напрямую общался с рядом высокопоставленных чиновников в Украине. Среди них был Юрий Луценко, который на то время занимал должность Генерального прокурора и был близким политическим союзником президента Петра Порошенко. Луценко хотел избавиться от посла Мари Йованович частично из-за того, что она критиковала его ведомство и поддерживала антикоррупционное бюро, которое он презирал. В сообщении на русском языке Луценко призвал Парнаса добиться увольненя Йованович в обмен на сотрудничество в вопросе Байдена.

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В какой-то момент Луценко указал, что он не будет делать никакие полезные заявления, пока «мадам» не устранят.

«Дело в том, что если вы не примете решение о Мадам, вы поставите под вопрос все мои заявления. Включая те, которые касаются Б.», - написал Луценко 22 марта в сообщении, которое он отправил Парнасу в WhatsApp.

Не известно, что означало «Б.»: Байдена или компанию Burisma, на которую работал сын бывшего вице-президента США Хантер с 2014 до 2019 года. Через четыре дня после того Луценко сказал Парнасу, что работа над делом против владельца газовой компании продвигается успешно. И что доказательства о перечислении денег «Б.» были собраны.

«А вы даже не можете убрать одну дуру:(» - написал Луценко, явно требуя увольнения Йованович.

«Она не просто дура, поверь мне, - ответил ему Парнас, - Но она никуда не денется».

Через несколько дней после того он сказал Луценко, что «скоро все изменится и мы будем на правильном курсе». Луценко ответил, что у него есть копии платежей Burisma, которые она провела для инвестирования одной фирмы. И соучредитель этой фирмы – сын Байдена. Через месяц Йованович отстранили от должности посла в Киеве после призывов Джулиани. Луценко же позже публично заявил, что не нашел никаких доказательств нарушений со стороны Хантера или Джо Байденов.

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Новые документы также вводят в политическую драму вокруг увольнения посла США в Украине нового персонажа. Это кандидат от Республиканской партии в Конгресс от штата Коннектикут Роберт Гайд. Он написал Парнасу в сообщении о том, что физически и в электронном пространстве следит за Йованович.

«Воу! Не верится, что Трамо до сих пор не уволил эту су**, - написал Гайд в зашифрованном сообщении Парнасу 23 марта. – Я разберусь». Он описал, как связался с «частной командой по безопасности», расположенной недалеко от посольства в Киеве, которая следит за передвижением посла.

«Она говорила с тремя людьми. Ее телефон выключен. Компьютер тоже», - написал Гайд.

«Они дадут мне знать, когда она будет передвигаться», - указал он в другом сообщении. Позже Гайд сообщил Парнасу, что «специальное подразделение безопасности» не будет преследовать Йованович.

«Они готовы помочь, если нам или вам понравится цена. Думаю, в Украине за деньги можно все. Так мне сказали», - говорилось в сообщении.

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Гайд не пояснил, как именно его команда может «помочь» Парнасу, который ответил лишь «ЛОЛ». Адвокат Парнаса Джозеф Бонди прокомментировал: «Здесь нет доказательств, что Парнас участвовал, согласился, заплатил деньги или сделал любые другие шаги для продвижения предложения Гайда». Последний стал одним из трех республиканцев, которые пытаются отобрать кресла в Конгрессе у демократов в пятом избирательном округе штата Коннектикут. Он часто пишет на странице в Twitter о своей поддержке Трампа и опубликовал фото, на которых он стоит рядом с президентом США.