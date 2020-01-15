Washington Post: Луценко хотел обменять грязь против Байдена на увольнение посла США
Новые материалы, опубликованные демократами из Палаты представителей, обличают то, как бывший Генеральный прокурор Украины предлагал партнеру личного адвоката президента США вредоносную информацию, связанную с бывшим вице-президентом Джо Байденом, если администрация Дональда Трампа отзовет посла из Киева.
Текстовые сообщения и документы, предоставленные Конгрессу Львом Парнасом, который сотрудничал с Руди Джулиани, также указывают на то, что до того, как Мари Йованович уволили с должности посла в украинской столице, друзья Парнаса, которые теперь баллотируются в Конгресс, слали угрожающие сообщения о том, что в Украине за Йованович велось наблюдение. Об этом пишет Washington Post. Адвокат бывшего главы американской дипломатической миссии в Киеве сказал, что эти новые данные нужно расследовать.
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Материалы, опубликованные следователями Палаты представителей во вторник, уличают ряд ранее неизвестных деталей об усилиях Джулиани и его партнеров по поискам в Украине материалов, которые можно было бы использовать против политического оппонента Трампа. К примеру, новые документы содержат сообщение, которое Джулиани прислал Парнасу. В нем говорится о том, что адвокат привлек «лицо №1», вероятно имея в виду Трампа, к работе по отмене отказа в визе США для бывшего прокурора из Украины, который хотел приехать на американскую территорию, чтобы сделать заявления о Байдене.
Также среди новых материалов письмо Джулиани к тогда еще кандидату в президенты Владимира Зеленского с просьбой провести встречу 14 мая. Тогда личный адвокат президента США отменил свою запланированную поездку. Поэтому эта встреча никогда не состоялась. Другой опубликованный документ свидетельствует о том, что Парнас принимал прямое участие в попытках убедить Зеленского объявить об открытии расследования против Байдена. В рукописной записке, сделанной в отеле Ritz-Carlton в Вене, сказано: «Заставить Зеленского объявить, что дело Байдена будет расследовано».
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«Все эти новые доказательства подтверждают то, что уже было известно: что президент и его партнеры оказывали давление на украинских чиновников, чтобы они объявили начало расследования, которое пошло бы на пользу президенту в политическом измерении», - говорится в совместном заявлении председателей комитетов Палаты представителей по вопросам разведки, надзора, юстиции и иностранных дел.
«Рассмотрение в Сенате не может быть полным и честным без документов, которые президент Трамп отказывается предоставить Конгрессу», - говорится в заявлении.
Джулиани не ответил на запросы о комментарии. Белый дом отказался комментировать ситуацию.
Материалы указывают на то, что Парнас, который свободно разговаривает на русском языке, помогал координировал связь между Джулиани и украинскими источниками. Он напрямую общался с рядом высокопоставленных чиновников в Украине. Среди них был Юрий Луценко, который на то время занимал должность Генерального прокурора и был близким политическим союзником президента Петра Порошенко. Луценко хотел избавиться от посла Мари Йованович частично из-за того, что она критиковала его ведомство и поддерживала антикоррупционное бюро, которое он презирал. В сообщении на русском языке Луценко призвал Парнаса добиться увольненя Йованович в обмен на сотрудничество в вопросе Байдена.
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В какой-то момент Луценко указал, что он не будет делать никакие полезные заявления, пока «мадам» не устранят.
«Дело в том, что если вы не примете решение о Мадам, вы поставите под вопрос все мои заявления. Включая те, которые касаются Б.», - написал Луценко 22 марта в сообщении, которое он отправил Парнасу в WhatsApp.
Не известно, что означало «Б.»: Байдена или компанию Burisma, на которую работал сын бывшего вице-президента США Хантер с 2014 до 2019 года. Через четыре дня после того Луценко сказал Парнасу, что работа над делом против владельца газовой компании продвигается успешно. И что доказательства о перечислении денег «Б.» были собраны.
«А вы даже не можете убрать одну дуру:(» - написал Луценко, явно требуя увольнения Йованович.
«Она не просто дура, поверь мне, - ответил ему Парнас, - Но она никуда не денется».
Через несколько дней после того он сказал Луценко, что «скоро все изменится и мы будем на правильном курсе». Луценко ответил, что у него есть копии платежей Burisma, которые она провела для инвестирования одной фирмы. И соучредитель этой фирмы – сын Байдена. Через месяц Йованович отстранили от должности посла в Киеве после призывов Джулиани. Луценко же позже публично заявил, что не нашел никаких доказательств нарушений со стороны Хантера или Джо Байденов.
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Новые документы также вводят в политическую драму вокруг увольнения посла США в Украине нового персонажа. Это кандидат от Республиканской партии в Конгресс от штата Коннектикут Роберт Гайд. Он написал Парнасу в сообщении о том, что физически и в электронном пространстве следит за Йованович.
«Воу! Не верится, что Трамо до сих пор не уволил эту су**, - написал Гайд в зашифрованном сообщении Парнасу 23 марта. – Я разберусь». Он описал, как связался с «частной командой по безопасности», расположенной недалеко от посольства в Киеве, которая следит за передвижением посла.
«Она говорила с тремя людьми. Ее телефон выключен. Компьютер тоже», - написал Гайд.
«Они дадут мне знать, когда она будет передвигаться», - указал он в другом сообщении. Позже Гайд сообщил Парнасу, что «специальное подразделение безопасности» не будет преследовать Йованович.
«Они готовы помочь, если нам или вам понравится цена. Думаю, в Украине за деньги можно все. Так мне сказали», - говорилось в сообщении.
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Гайд не пояснил, как именно его команда может «помочь» Парнасу, который ответил лишь «ЛОЛ». Адвокат Парнаса Джозеф Бонди прокомментировал: «Здесь нет доказательств, что Парнас участвовал, согласился, заплатил деньги или сделал любые другие шаги для продвижения предложения Гайда». Последний стал одним из трех республиканцев, которые пытаются отобрать кресла в Конгрессе у демократов в пятом избирательном округе штата Коннектикут. Он часто пишет на странице в Twitter о своей поддержке Трампа и опубликовал фото, на которых он стоит рядом с президентом США.