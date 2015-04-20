Калашников незадолго до смерти жаловался, что его предали - СМИ

Об этом он сказал в своем последнем интервью, которое он дал программе "Деньги" 26 февраля этого года, пишет ТСН.

"Я как член Партии регионов честно выполнял свой долг. Я идейный человек и я на сегодня считаю, что программа партии была достаточно мощная... В жизни есть такой термин - измена. Предательство, пожалуй, является самым большим грехом. Ну меня предали. Я не предавал", - сказал Калашников, отвечая на вопрос, скучает ли он по экс-президенту Виктору Януковичу.

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При этом экс-нардеп намекнул на то, что его предал именно Янукович.

"Ну вы подумайте, кто предал меня и таких как я. Нас было 1,5 миллиона членов партии", - сказал Калашников.

Как сообщал УНИАН, за два дня до убийств домашние адреса Калашникова и журналиста Олеси Бузины появились в интернете. Правоохранители не исключают российский след в преступлении.