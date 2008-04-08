НУ-НС хочет знать, что сказал Путин Бушу об Украине
Кириленко обратился к Яценюку
|Вячеслав Кириленко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.
Он отметил, что, по непроверенной информации, Президент России Владимир ПУТИН якобы выразил сомнение относительно территориального единства Украины.
«Мы, конечно, не верим непроверенной информации, но ее нужно проверить», - отметил В.КИРИЛЕНКО.
По его словам, если это соответствует действительности и В.ПУТИН делал такое заявление, то в Украине «сторонников коллективной безопасности НАТО, бесспорно, станет вдвое больше».
Справка УНИАН. По данным газеты “Коммерсант”, на встрече Совета Россия-НАТО 4 апреля в Бухаресте В.ПУТИН в разговоре с Президентом США Джорджем БУШЕМ якобы дал понять, что в случае вступления в НАТО Украина может утратить целостность.