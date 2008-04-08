НУ-НС хочет знать, что сказал Путин Бушу об Украине

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” призывает председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА обратиться к правительству и Министерству иностранных дел с просьбой направить запрос Российской Федерации относительно якобы заявлений Президента РФ Владимира ПУТИНА о территориальной целостности Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что, по непроверенной информации, Президент России Владимир ПУТИН якобы выразил сомнение относительно территориального единства Украины.

«Мы, конечно, не верим непроверенной информации, но ее нужно проверить», - отметил В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, если это соответствует действительности и В.ПУТИН делал такое заявление, то в Украине «сторонников коллективной безопасности НАТО, бесспорно, станет вдвое больше».

Справка УНИАН. По данным газеты “Коммерсант”, на встрече Совета Россия-НАТО 4 апреля в Бухаресте В.ПУТИН в разговоре с Президентом США Джорджем БУШЕМ якобы дал понять, что в случае вступления в НАТО Украина может утратить целостность.