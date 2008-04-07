Путин: ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство!

Президент России Владимир Путин на закрытой встрече Совета Россия - НАТО в Бухаресте 4 апреля дал понять, что в случае вступления в альянс Украина может прекратить существование как единое государство, утверждает "Коммерсант".

По данным "Ъ", Владимир Путин сообщил коллегам, что Москва воспринимает приближение НАТО к российским границам как реальную угрозу интересам государства, и пообещал адекватные меры. Так, президент России намекнул, что если НАТО предоставит план действий по членству (ПДЧ) в НАТО Грузии, то Россия признает Абхазию и Южную Осетию, опираясь на косовский прецедент, и тем самым создаст буферную зону между силами НАТО и своими границами.

"Впрочем, о Грузии российский президент говорил совершенно спокойно и как бы мимоходом,— рассказывает источник "Ъ" в делегации одной из стран НАТО.— Когда же речь зашла об Украине, Путин вспылил. Обращаясь к Бушу, он сказал: "Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!" И тут он очень прозрачно намекнул, что если Украину все же примут в НАТО, это государство просто прекратит существование. То есть фактически он пригрозил, что Россия может начать отторжение Крыма и Восточной Украины".