Выход Британии из ЕС: как это повлияет на Украину и Европу

Великобритания покинет Европейский союз 31 января 2020 года.

Уже завтра, 31 января, в 23:00 по Гринвичу Великобритания окончательно выйдет из состава Европейского Союза. Однако отношения между ЕС и Британией на этом не закончатся. С 1 февраля и до конца 2020 года будет действовать переходный период, на который Британия останется как в таможенном союзе ЕС, так и в едином рынке.

Читайте такжеЕвропарламент окончательно ратифицировал соглашение о Brexit

До конца переходного периода останется неизменным:

- путешествия с ЕС и в ЕС, учитывая правила относительно водительских удостоверений и паспортов домашних животных;

- свобода передвижения – британцы могут беспрепятственно жить и работать в ЕС и наоборот;

- торговля между ЕС и Великобританией без дополнительных сборов и чеков.

После 31 января Британия автоматически потеряет членство в политических институтах ЕС, в том числе в Европейском парламенте и Европейской комиссии. Поэтому Британия уже не будет иметь права голоса, однако к концу 2020 года вынуждена будет выполнять все правила ЕС. В том числе Европейский суд будет иметь право окончательного решения по любому вопросу. К тому же Британия должна вносить вклад в бюджет ЕС. Чтобы выполнить все свои обязательства, Британия должна выплатить около 39 млрд фунтов стерлингов в течение нескольких лет.

Последствия Вrexit для Украины

Ключевым для Украины является Соглашение об ассоциации, включая зону свободной торговли.

Выход Британии из ЕС означает выход из тех международных соглашений, которые заключены от имени ЕС. Когда процесс выхода формально завершится за несколько лет, это будет означать, что положения зоны свободной торговли между ЕС и Украиной уже не будут распространяться на Великобританию. Украине тогда надо будет проводить переговоры о зоне свободной торговли непосредственно с Лондоном. Учитывая то, что Великобритания традиционно занимает более либеральный подход к торговле, Украина может надеяться на определенные возможности.

Вторым важным является вопрос визового режима Украины и Великобритании.

Читайте такжеBrexit: Украина ввела "временный безвиз" для граждан Британии

Украина имеет безвизовый режим с Европейским союзом, однако британцы имели право на собственную визовую политику в рамках ЕС, а поэтому украинцам нужна была виза для въезда в Великобританию.

Сегодня, 30 января, президент Украины Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Великобритании сроком на 1 год (до 30 января 2021 года). Украинские эксперты отмечают, что тему безвиза для британцев стоит использовать в переговорах о либерализации визового режима для украинцев в Британии.

Что касается граждан Украины, которые учатся или работают в Великобритании, то им можно быть спокойными.

«Украинцам, которые трудоустроены в Британии или учатся в британских учебных заведениях, не нужно волноваться. Выход Британии из ЕС фактически никак не повлияет на них, потому что Британия даже в составе Евросоюза имела свою отдельную визовую, миграционную и трудовую политику в отношении граждан «третьих» стран. Изменение статуса будет касаться только граждан ЕС в Британии», - подчеркнула посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко в комментарии "Громадському".

Последствия Вrexit для Европы

Главный результат, без сомнения, заключается в ослаблении Европейского союза и в возможном эффекте "домино" в других странах. Это удар по самой идее европейской интеграции, которая направляет много процессов и в Украине за последние несколько лет.

О готовности идти по стопам Британии свидетельствуют недавние опросы в Дании, Нидерландах, Франции.

«Если им можно, то почему нельзя нам?» – может стать главным аргументом евроскептиков по всему ЕС. Кроме Дании, Нидерландов и Франции следующими странами риска могут стать Италия, Греция или Чехия.

Читайте такжеДжонсон подписал соглашение о выходе Британии из ЕС

Кроме того аналитики прогнозируют, что Вrexit повредит британской экономике. После выхода Великобритании из ЕС, ВВП в стране может сократиться на 1,5%, а курс фунта стерлингов – упасть на 10% относительно евро. Объемы торговли, вероятно, сократятся, а экономический рост в течение следующих 15 лет будет замедляться на 0,5% в год.

Европейский Союз в случае Вrexit также не останется в выигрыше. Убытки будут, и это очевидно – вторая по объемам экономика ЕС резко прекратит участвовать в регулировании общего рынка.

Также выход Британии значительно повлияет на миграционную политику Европы, что было одним из главных вопросов запуска процесса Вrexit. В частности, будет ощутимое влияние на британские правила миграции, прежде всего в отношении граждан ЕС. Британия является главным магнитом для работников из других стран Евросоюза. Поэтому Brexit будет серьезным ударом по поляках, чехах, литовцах, латвийцах, эстонцах, словаках. Миллионы граждан этих стран – в статусе гражданина ЕС — сейчас работают в Британии и имеют такие же права, как и британские работники. Правила относительно них станут жестче, и, возможно, многие из них должны будут вернуться в родные страны, или осесть в других странах ЕС.

Выход Британии из ЕС и Россия

Очевидно, что победителями Вrexit есть все те, кто пытается бороться с европейским проектом и его ценностями, как внутри ЕС, так и за его пределами, предлагая, взамен, другой проект: более авторитарный, закрытый, националистический и агрессивный.

Читайте такжеДжонсон: начать отношения с Россией с чистого листа невозможно

Поэтому президент РФ Владимир Путин является, возможно, одним из крупнейших победителей референдума. Политика России в течение последних лет была направлена на то, чтобы разделить Евросоюз изнутри. Сложно сказать, имеет ли Россия силы создавать евроскептические движения в ЕС – но она точно имеет силы использовать их для своих интересов. Москва считает развал СССР следствием западного заговора, а потому, естественно имеет надежду нанести "симметричный" удар, и поэтому поддерживает центробежные процессы в Евросоюзе.

В то же время это мощный сигнал Европе о том, что гибридная война идет также и на ее территории, и стоять в стороне никак нельзя.