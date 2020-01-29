"Слуга народа" в лидерах электоральной поддержки граждан

Граждане больше всего поддерживают "Слугу народа", ОПЗЖ и "Евросолидарность".

45,4% респондентов заявили, что проголосовали бы за «Слугу народа», если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Об этом говорится в социологическом исследовании центра Разумкова.

В то же время 13,8% из числа опрошенных проголосовали бы за «Оппозиционную платформу – За жизнь», а 12,3% – за «Евросолидарность».

8% респондентов отдали бы свой голос за «Батькивщину», 5,2% – «Силу и честь»; 2,9% граждан – за «Гражданскую позицию» и столько же за партию Ляшко.

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За «Голос» проголосовали бы 2,5%, 2,2% – за партию Гройсмана, 1,6% — за ОО «Свобода», 0,9% — за Партию «Оппозиционный блок», 0,6% — за Партию «Национальный корпус», 0,5% — за «Партию Шария», 1,1% — за другие партии.

Социологи отмечают, что «Слуга народа» лидирует во всех регионах страны. На западе и в центре вторую позицию занимает партия пятого президента Петра Порошенко, а третье – партия Юлии Тимошенко.

В восточном и южном регионах второй по электоральной поддержке является ОПЗЖ.

Исследование проведено социологической службой Центр Разумкова по заказу интернет-ресурса «Обозреватель» с 17 по 21 января 2020 года.

Было опрошено 2000 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, репрезентирующей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.