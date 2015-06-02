Рада планирует освободить от мобилизации преподавателей вузов и научных сотрудников

За решение о внесении изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (№2620) проголосовали 283 народных депутата из 338, зарегистрированных в сессионном зале.

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Кроме того, депутаты поддержали предложение о сокращенном сроке подготовки законопроекта ко второму чтению.

Этим законопроектом в ст. 23 ("отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации") устанавливается, что призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат также студенты и аспиранты, которые учатся на дневной форме обучения, преподаватели высших учебных заведений ІІІ-ІV уровня аккредитации, которые имеют научно-педагогическую нагрузку не менее 0,5 ставки, ученую степень и звание (кандидата наук, доктор наук, доцент, профессор), научные сотрудники, имеющие ученую степень и звание, научно-исследовательских институтов, центров, лабораторий, заведений, приравненных к ним, ведут научную деятельность и исследования в прикладной и фундаментальной науке.