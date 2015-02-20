Каждый десятый мобилизованный является добровольцем - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Департамента информационных технологий Министерства обороны Сергей Галушко.

Читайте такжеВ Минобороны говорят, что мобилизация проходит по плану“Говоря о количественных показателях мобилизации, мы развенчиваем фейки российской пропаганды о будто-то проблемах мобилизации. По состоянию на сегодняшний день добровольцев, которые обратились в военкоматы, насчитывается 5 тысяч 296 человек. Из них 4 тысячи 58 уже прошли медкомиссию и признаны годными для военной службы и отправлены в учебные центры и центры переподготовки. То есть, это уже свыше 10% от общего количества подлежащих мобилизации. Каждый десятый у нас доброволец”, - сказал Галушко.