Арахамия: в Раде нашлись бы голоса, если б Зеленский поддержал увольнение Гончарука

Председатель фракции "Слуга народа" и председатель парламента общались с Гончаруком и пытались найти "нормальный путь решения ситуации".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что в Верховной Раде нашлись бы голоса, если бы президент Владимир Зеленский согласовал увольнение премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

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"Скажу так: если бы президент согласовал увольнение, а Гончарук бы подал заявление в парламент, голоса в зале нашлись бы", - отметил Арахамия.

Как сказал Арахамия, он общался с премьером после заявления Гончарука, которое тот подал президенту. Также с премьером разговаривал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, заметил он.

По словам председателя фракции "Слуга народа", все пытались найти "нормальный путь решения ситуации".

Как сообщал УНИАН, вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецов и другие должностные лица. Они якобы обсуждали экономические вопросы перед встречей с Зеленским. На записи человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности называет себя "полным профаном" в экономике.

17 января Гончарук сообщил в Facebook, что написал заявление на имя Зеленского об отставке.

Зеленский на встрече с Гончаруком заявил, что решил "дать шанс" премьеру и его правительству, но при условии выполнения определенных задач. В частности правительство должно представить президенту новую концепцию зарплат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране.

По словам Зеленского, с теми министрами, которые не согласятся работать за предложенную правительством зарплату, придется прощаться.

Кроме того, президент во время встречи с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, Министерства внутренних дел, НАБУ, ГБР и Управления государственной охраны поставил задачу за две недели установить причастных к скандальной записи разговоров премьера и чиновников.