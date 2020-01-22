Зеленский – мировым лидерам: Украине мало "озабоченности" и "обеспокоенности"

Зеленский отметил, что «катаклизмы стали для планеты обыденными, а потрясения – привычкой для человечества».

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине недостаточно «озабоченности» и «обеспокоенности» со стороны мира.

Об этом он рассказал во время выступления на форуме в Давосе, передает пресс-служба ОП.

Читайте такжеВ МИД заявили о подготовке официального визита Макрона в Украину

Зеленский отметил, что «катаклизмы стали для планеты обыденными, а потрясения – привычкой для человечества».

«Как никто другой я знаю, о чем сейчас говорю. Потому что шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая у нас с вами new normality. Да, мир сплотился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли украинцам погибшим и тем, кто потерял дома, – достаточно ли им всемирной «озабоченности» и «обеспокоенности»? Этого мало», – подчеркнул он.

По словам Зеленского, ситуация в Украине является примером того, что «нынешняя архитектура мира уязвима» и имеющиеся институты не всегда работают эффективно.

Ранее глава государства отметил, что новая украинская власть строит равные правила игры для всех, очищает судебную систему, диджитализирует процессы, воплощает жизненно важные реформы и принимает жизненно важные законы.