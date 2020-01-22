Зеленский на форуме в Давосе призвал обновить правила международной безопасности

По словам президента, война, которая продолжается на Донбассе, является одним из примеров, что имеющиеся международные институты не всегда работают так эффективно, как требует сегодняшний день.

Президент Владимир Зеленский призвал переосмыслить и обновить правила международной безопасности.

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Об этом он сообщил во время выступления на заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

«Шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории», - заявил он, добавив, что это произошло, несмотря на «тысячи страниц международного права» и «сотни организаций, призванных его защищать».

«Вот такая new normality (новая нормальность - УНИАН). Да, мир сплотился вокруг этих вопросов. Но достаточно ли украинцам - погибшим и тем, кто потерял дом, - достаточно ли им всемирной «обеспокоенности» и «беспокойство»? Этого мало», - подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, война, которая продолжается на Донбассе, является одним из примеров, что нынешняя архитектура мира уязвима, а существующие международные институты не всегда работают так эффективно, как этого требует сегодняшний день.

«Мир нуждается в переосмыслении и обновления правил, особенно - международной безопасности. Мир не может быть сплоченным только в Facebook, когда репостит выступление Греты Тунберг, фото ужасных пожаров в Австралии или сбитого украинского «Боинга». Но означает ли это, что все сделали выводы? Нет. Потому что для большинства через неделю это теряет актуальность, а в ленту уже стучится новый, громкий информационный повод», - подчеркнул глава государства.