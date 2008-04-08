Настоятель Лавры архиепископ Павел идет на киевские выборы с коммунистами

Коммунистическая партия Украины не будет выдвигать своего кандидата на должность мэра Киева, однако на досрочных выборах коммунисты намерены попытаться пройти в городской совет столицы, где сейчас у них нет депутатов.

Лидер КПУ Петр Симоненко сообщил, что в первую пятерку избирательного списка коммунистов вошел настоятель Киево-Печерской Лавры архиепископ Павел.

Это уже не первый случай участия священнослужителей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в выборах. Например, митрополит Одесский Агафангел не так давно был избран депутатом по спискам Партии Регионов. В Ужгороде же в выборах мэра в свое время участвовал священник Димитрий Сидор, лидер русинского движения.

Несколько лет назад Компартия Украины официально принесла извинения Православной Церкви за сталинские репрессии.

Настоятель Киево-Печерской Лавры (кстати, архиепископ Павел – выходец из Западной Украины) уже давно признавался в симпатии к коммунистам, сообщает агенство "Новый регион".

«Я и в прошлом к коммунистам относился с большим уважением. Почему? Потому что у них была цель! Нормальные коммунисты никогда не призывали громить церкви и идти против Бога. Повторю, что я учился и служил в советское время, все происходило у меня на глазах, я был участником всех тех процессов…

И сегодняшние коммунисты меня совершенно не смущают. Ведь идеология у них сейчас совсем другая, а вот принципы остались те же. И то, что сегодня отстаивает Симоненко – единство народа и культуры, занятость молодежи, обеспечение ее работой, доступные для всех образование и медицина – это ценности непреходящие. Более того, скажу, что нас с Петром Николаевичем связывают давние дружеские отношения и сотрудничество. Они начались еще с тех пор, когда на территории Лавры было итальянское посольство, представительство фирмы «Филипп Морис», когда многие корпуса были отданы арендаторам.

Тогда к кому я только не обращался! Но, ни один депутат, ни одна политическая партия не откликнулись на наш призыв, никто не пришел к нам на помощь. И только Петр Николаевич протянул нам руку помощи», – говорил он.

КП в Украине